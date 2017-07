Hearthstone: Aggro Token Druide - Guide-Video: Dieses Deck rockt!

Dienstag, 25. Juli 2017 um 10:39

Im Sommerloch hat Clape Hearthstone wieder für sich entdeckt. Um die Zeit bis zur nächsten Erweiterung Knights of the Frozen Throne zu überbrücken, hat er sich etwas mit dem Meta-Game in Reise nach Un'Goro beschäftigt. Besonders angetan war er vom sogeannten Aggro Token Druide. Hier stellt er ihn vor und versucht sich im Ranglisten-Spiel.

Wem es im Video zu schnell ging, hier nochmal einzeln alle Karten des Decks:

2 x Anregen

2 x Blutsegelkorsar

2 x Verzauberter Rabe

2 x Feuerteufelchen

2 x Zeichen des Lotus

1 x Käpt'n Glubschauge

2 x Baukiemenkrieger

2 x Y'Shaarjs Mal

2 x Macht der Wildnis

2 x Murlocanführer

2 x Wildes Brüllen

1 x Südmeerkapitän

1 x Bösartiges Jungtier

1 x Prankenhieb

1 x Bittertidenhydra

2 x Druide der Klaue

1 x Finja die Todesflosse

2 x Lebendiges Mana

Natürlich kann man wie immer bei Hearthstone verschiedene Karten nach eigener Vorliebe austauschen.

Gerne gesehen ist die Version, sich hier für 2 x Bösartiges Jungtier oder 2 x Südmeerkapitän zu entscheiden.

Augrund der legendären Karten wie z.B. Finja die Todesflosse und einigen epischen wie Südmeerkapitän, ist dieses Deck nicht gerade günsig. In einer Budget-Variante kann man die Murloc Karten sowie den Südmeerkapitän entfernen und durch folgende ersetzen:

2 x Hungrige Krabbe (gut gegen Murloc-Decks wie z.B. Aggro-Paladin)

2 x Teerkriecher

2 x Echsenwandler

1 x Bittertidenhydra

1 x Bösartiges Jungtier

Blizzard hat erst vor kurzem die neue Erweiterung angekündigt, die Mitte August erscheinen wird. Bis dahin gibt es noch einige aktuelle Meta-Decks, deren Vorstellung sich lohnt. Auch Gwent, das sich derzeit in der Open-Beta befindet, rückt näher. Falls Clape Maurice Weber aktivieren kann, darf man sich auf "grässliche Matches" freuen. Wer will da nicht dabei sein?