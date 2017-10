Heroes of the Storm - Junkrat jetzt spielbar, Halloween-Event »Schlotternächte« im Trailer

Mittwoch, 18. Oktober 2017 um 17:51

Zu Halloween 2017 gibt es in Blizzards MOBA Heroes of the Storm jede Menge Inhalte. Größte Neuerung ist kein Event-Skin, sondern ein neuer Held: Wieder stößt aus aus der Blizzard-Marke Overwatch ein Charakter hinzu, dieses Mal der verrückte und auf Explosionen scharfe Australier Junkrat. Der einbeinige Gauner nutzt einen Granatwerfer für massig Schaden auf Distanz.

Für bestehende Helden warten neue Skins: Valeera wird zur Vampirjägerin, Greymane zum verrückten Doctor Wolf & Stein und Gazlowe setzt seinem Konstrukt einfach eine Papiertüte auf. Natürlich gibt es auch neue Reittiere, Sprays, Emotes und vieles mehr.

Die Schlotternächte laufen ab dem 18. Oktober 2017, auch wenn Halloween erste Ende des Monats stattfindet. Wie üblich hat Blizzard natürlich auch in den Spielen Overwatch und Hearthstone passende Events gestartet.