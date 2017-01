Heroes of the Storm - Spotlight-Trailer zum neuen Helden Zul’jin

Donnerstag, 05. Januar 2017 um 11:55

Blizzard stellt im ersten Spotlight-Trailer des Jahres 2017 den neuen Helden Zul’jin für Heroes of the Storm vor. Dessen spannendstee Spielmechanik: Er wird stärker, je weniger Lebenspunkte er besitzt.

Außerdem besitzt er die folgenden Fähigkeiten:

Verheerender Wurf: Schleudert eine Axt in Zielrichtung, die den ersten 2 getroffenen Gegnern 130 Schaden zufügt und sie 8 Sek. lang markiert. Zul'jins nächste 3 automatische Angriffe fügen markierten Zielen 50% Bonusschaden zu.

Zwillingsäxte: Schleudert 2 Äxte in einem weiten Kreisbogen. Verursacht 116 Schaden und verlangsamt Gegner pro Axttreffer 2 Sek. lang um 15%.

Regeneration: Kanalisiert und regeneriert im Verlauf von 4 Sek. 25% der maximalen Lebenspunkte. Bewegungen oder erlittener Schaden brechen die Kanalisierung ab.

Taz'dingo!: Macht den Helden für die nächsten 4 Sek. unbesiegbar und seine Lebenspunkte können nicht unter 1 sinken. Taz'dingo!

Guillotine: Schleudert eine riesige Axt im hohen Bogen auf den Zielbereich. Verursacht 210 Schaden und zusätzlich umso mehr Bonusschaden, je niedriger Zul'jins Lebenspunkte sind

Zul’jin ist seit dem 5. Januar 2017 in Heroes of the Storm verfügbar. Blizzard war offensichtlich vom Balancing des neuen Helden überzeugt: Eine vorherige Testphase auf dem HotS-PTR gab es nicht.

