Die News der Blizzcon 2016 - sie waren zahlreich, auch wenn manchen Spielern echte Knaller-Ankündigungen fehlten. Es verhält sich mit denen also ein wenig wie mit den Kleinigkeiten im offiziellen Goodie-Bag des Events, das wir im obenstehenden Video auspacken: Nett, aber nicht umwerfend.

GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge drückt in seiner Kolumne etwa seinen Frust über die neue Klasse in Diablo 3 aus. Aber insgesamt gab es doch viel Neues. Nachfolgend sammeln wir alle News, Trailer und sogar Anspiel-Eindrücke zu allen wichtigen Spielen.

Diablo 3: Neue Klasse & Remake des Originals

Blizzards Action-Rollenspiel Diablo 3 bekommt dieses Jahr leider keine Fortsetzung, dafür wurde eine neue Klasse angekündigt: Der Nekromant, auch Totenbeschwörer oder Necromancer genannt.

Dazu wird es außerdem ein Remake von Diablo 1 geben, allerdings nicht alleinstehend, sondern als Patch von Diablo 3. Der Bonusinhalt kommt sogar mit einem Retrografikfilter und Oldschool-Steuerung daher. Mehr Infos in der verlinkten News.

Overwatch: Neue Heldin, neue Liga, neue Skins & neue Maps

Richtig viele Neuigkeiten gibt es für Blizzards Helden-Shooter Overwatch. Allen voran natürlich die neue Heldin Sombra, deren Enthüllung durch vorangegangene Leaks und Blizzard-Patzer ein wenig die Überraschung genommen wurde. Aber dafür hat es die neue Heldin faustdick hinter den Ohren. Sie überrascht mit gewagten Skills und Gadgets. Als Erstkontakt mit Sombra empfehlen wir den famosen Overwatch-Renderkurzfilm »Infiltration«. Im Gameplay-Trailer sieht man Sombra schließlich in Aktion.

Neben der neuen Heldin gab es zahlreiche weitere News zum Shooter. So gab es erste Infos und Bilder zu den beiden neuen Overwatch-Maps »Oasis« und »Ecopoint: Antarctica«. Dazu kam die Ankündigung einer offiziellen Overwatch-eSports-Liga sowie in einem Interview das Versprechen, das »Play of the Game« zu verbessern. Außerdem tut Blizzard das, was Blizzard am liebsten tut und baute ein Crossover zu Heroes of the Storm ein, mit dem sich ein dämonisches Oni-Kostüm für Genji freischalten lässt. Und wenn wir schon bei diesem Spiel sind ...

Heroes of the Storm: Zwei neue Helden, neue Map, neue Features

Blizzards MOBA mag in Sachen Spielerzahl aktuell keine Konkurrenz zu den Genregiganten wie Dota 2 oder League of Legends enthalten, aber Heroes of the Storm wird dennoch beständig erweitert. Die große Neuankündigung der Blizzcon 2016: Varian Wrynn und Ragnaros als spielbare Helden. Die konnten wir sogar schon ausprobieren. Im nachfolgenden Video schildert Julius seine Spieleindrücke.

Starcraft 2: Neuer Kommandant, finaler Nova-DLC & Mini-Season-Pass

Zum Thema Starcraft 2 gab es auf der Blizzcon zunächst die kuriose News, dass Googles KI »Deep Mind« aktuell lernt, Starcraft 2 zu spielen. Kein Scherz! Dazu gab es freilich auch für Spieler relevantere News. Allen voran: Der aus der Kampafbe bekannte Halb-Zerg Alexei Stukov als neuer Koop-Kommandant. Dazu kommen zahlreiche kleine Neuerungen, die Starcraft 2 bis Mitte 2017 bereichern sollen.

