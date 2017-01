Husk - Trailer: Horror-Spiel thematisiert häusliche Gewalt

Samstag, 14. Januar 2017 um 12:03

Eigentlich geht es beim Horror-Spiel Husk um einen Vater, der nach einem Unfall seine Familie in einer gruseligen Kleinstadt sucht. Doch dieser Ingame-Trailer beleuchtet nun einen anderen Aspekt des Spiels. Das Video vermittelt den Eindruck, als würde die Spielfigur von ihrer Kindheit erzählen, in der er unter der Gewalt seines alkoholkranken Vaters zu leiden hatte.

Das Video zeigt dabei aber auch viele Szenen aus dem Spiel selbst, unter anderem auch eines der Monster, gegen die man zum Teil auch kämpfen kann.

Husk soll am 3. Februar 2017 zunächst für den PC veröffentlicht werden, später steht dann ein Release für PS4 und Xbox One in Aussicht.