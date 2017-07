Islands of Nyne - Pre-Alpha-Gameplay aus dem PUBG-Konkurrenten

Donnerstag, 13. Juli 2017 um 13:12

Der Trailer zu Islands of Nyne zeigt Gameplay aus der Pre-Alpha und erklärt die Grundprinzipien des Battle-Royal-Shooters: Ähnlich wie in PUBG werden 100 Spieler alleine oder im Team über einer kleiner werdenden Arena abgeworfen und nur einer kann überleben.

Wie üblich muss man Waffen sammeln und einem Kraftfeld entkommen, das die Spielfläche regelmäßig verkleinert. Im Gegensatz zu Playerunknown's Battlegrounds wird Islands of Nyne komplett aus der Ego-Perspektive gespielt - eine Third-Person-Kamera gibt es nicht. Auch beim Szenario gibt's Unterschiede: Islands of Nyne setzt auf ein Sci-Fi-Setting, in dem Aliens die Arenen gebaut und aus den Survival-Kämpfen ein Unterhaltungsprogramm gemacht haben.

Islands of Nyne ist aktuell in der Closed Alpha spielbar und soll im Dezember 2017 bei Steam als Early-Access-Version erscheinen.