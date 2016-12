Kingdom Come: Deliverance - Video: Die 10 wichtigsten Fakten zum Mittelalter-Rollenspiel

Donnerstag, 15. Dezember 2016 um 16:50

Wir zeigen in aller Kürze alle wissenswerten Fakten zu Kingdom Come: Deliverance. Denn das »Tschechen-Skyrim« ist ein wunderbar ambitioniertes, eigenwilliges Projekt. Es verschreibt sich schließlich dem Realismus, es setzt auf die selten genutzte Cry Engine 3 und es wurde via Kickstarter finanziert.

Wir haben zuletzt die erste Quest von Kingdom Come: Deliverance anhand einer internen Alpha gezeigt, zuvor zeigten wir die komplette Gamescom-Demo oder die E3-Präsentation - als Zweiteiler! Allerdings sind all diese Videos sehr lang. Insgesamt haben wir mehrere Stunden ausführliches Material angesammelt. Das ist schön, aber unübersichtlich. Was, wenn jemand auf die Schnelle einen Überblick will?

Deshalb fassen wir in diesem Video die aktuell zehn wichtigsten Fakten zum Mittelalter-Rollenspiel zusammen. In fünf Minuten! Wir wünschen viel Spaß beim Ansehen!