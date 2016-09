Kontrollbesuch: World of Warships - König der Wellen

Mit dem Free2Play Actionspiel World of Warships (vormals World of Battleships) erobert Wargaming.net nach World of Tanks und World of Warplanes auch die Meere. Das Gameplay orientiert sich an den Vorgängern, setzt vor allem also auf zugängliche Onlineschlachten. Maximal 24 Spieler treten in den Seeschlachten mit Schiffen der japanischen und amerikanischen Marine aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gegeneinander an. Weitere Nationen wie Deutschland, Russland und Großbritannien sollen folgen. Eine große Auswahl an Schiffen und Upgrades soll für Langzeitmotivation sorgen. Dabei können Erfahrungspunkte und Geld aus World of Tanks und World of Warplanes auch in World of Warships ausgegeben werden - und umgekehrt.