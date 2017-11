L.A. Noire - The VR Case Files - Gameplay-Video aus der VR-Version

Donnerstag, 09. November 2017 um 16:00

Mit L.A. Noire - The VR Case Files kommt eine Version des Crime Thrillers von 2011 für HTC Vive. Dieses Video zeigt eine kurze Verhör-Sequenz in der Ego-Perspektive. Detective Cole Phelps befragt hier den Mitarbeiter eines Diners. Beeindruckend sind immer noch die per MotionScan erstellten Gesichtsanimationen.

Wie sich die VR-Version für die Vive spielt, lest ihr in unserer Preview zu L.A. Noire - The VR Case Files.

Da die VR Case Files nur einen Teil der Fälle aus dem Hauptspiel enthalten, solltet ihr für das komplette Erlebnis die Vollversion von 2011 gespielt haben. Hier findet ihr den Test zu L.A. Noire für den PC.

Das komplette Spiel erscheint außerdem dieser Tage remastered für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Hier lest ihr, wie sich die Nintendo-Switch-Version von L.A. Noire spielt.