Life is Strange: Before the Storm - Fast 10 Minuten neues Gameplay mit Chloe und ihrem Stiefvater

Freitag, 04. August 2017 um 11:53

Ein neues Video von Square Enix zeigt fast 10 Minuten Gameplay aus Life is Strange: Before the Storm. Diesmal sehen wir die Sequenz nach dem E3-Gameplay in der alten Mühle. Chloe erwacht nach dem Konzert ihrer Lieblingsband Firewalk in ihrem Zimmer und soll von ihrem Stiefvater David in die Schule gefahren werden. Weil der sich nach dem Tod ihres Vaters immer mehr in ihr Leben drängt, ist Chloe aber nicht gut auf ihn zu sprechen.

Life is Strange: Before the Storm ist ein Prequel zu Life is Strange vom amerikanischen Entwickler Deck Nine Games, das drei Episoden umfasst und am 31. August 2017 erscheint. Life is Strange 2 wird derweil von Dontnod entwickelt. Da wir Chloe spielen, verfügen wir auch nicht über Zeitreisekräfte. Ob das Adventure auch ohne funktionieren kann, klären wir in unserer Preview.