LoL - Werwolf-Warwick mischt in Render-Video Schurken auf

Dienstag, 10. Januar 2017 um 13:50

In League of Legends bekommt der Werwolf-Champion Warwick eine gründliche Überarbeitung verpasst. Damit man seine neuen Fähigkeiten optimal bewundern kann, spendierten ihm die Entwickler bei Riot-Games ein schickes Render-Video. Darin verschlägt es zwei zwielichtige Kerle unabsichtlich in das Revier des Werwolfs.

Erst hetzt Warwick die beiden durch die labyrinth-artigen Gänge und erledigt mühelos den ersten Gegner. Auf sein zweites Opfer wird er erst aufmerksam, als dieses sich verletzt. Der Blutgeruch macht Warwick rasend und wir werden Zeuge seines vernichtenden Sprungangriffs, bei dem sich seine Steampunk-Implantate glühend heiß aufladen.

Der neue Warwick scheint also ein starker Kämpfer zu werden. Viel Spaß beim Ansehen!