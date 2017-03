Medieval Kingdoms Total War 1212 AD - Ritterschlachten wie in Medieval 2

Freitag, 17. März 2017 um 12:30

Die Mod Medieval Kingdoms Total War 1212 AD für Total War: Attila versetzt das Spiel von der Spätantike ins Mittelalter – Jochens und Maurices bevorzugte Total-War-Epoche. 32 Fraktionen und über 1.000 neue Einnheiten können wir in die Schlacht führen, vom Heiligen Römischen Reich über Frankreich und England bis hin zu den Byzantinern und Mongolen.

Auf dem jetzigen Stand der Mod funktioniert das allerdings erst mal nur in Gefechten, an der Kampagne arbeitet das Team noch. Um die liebgewonnenen Reiche aus Medieval 2: Total War wiederzusehen, reicht das allemal, zumal die verschiedenen Einheiten auch in bloßen Gefechten dank ihres hohen Detailgrads einiges fürs Auge und zu entdecken bieten.

Wer mehr will, kann sich die Einheiten aus Medieval Kingdoms Total War 1212 AD über zwei andere Mods doch noch in die Kampagnenkarte von »Zeitalter Karls des Großen« laden. Sowohl {AoC} 1078 Medieval Wars als auch Medieval Kingdoms Total War 1295 AD lassen uns als mittelalterliche Anführer auf die Welt los. Das läuft noch lange nicht perfekt, ist aber genau wie die Grund-Mod definitiv mal einen Blick wert!

Mod macht aus Attila Medieval 3: Spielvorstellung zu Medieval Kingdoms Total War 1212 AD