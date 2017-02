Ritter gehen immer – kein Wunder also, dass Total-War-Fans seit Medieval 2 auf einen neuen Ableger im Mittelalter warten. Per Attila-Mod lässt sich das jetzt schon fast perfekt umsetzen!

Von Jochen Redinger |

Endlich dürfen wir wieder Ritter in glänzender Rüstung in die Schlacht schicken!

Wann wird's denn endlich wieder Mittelalter? Nachdem uns die letzten beiden historischen Total-War-Teile, Rome 2 und Attila, in die Antike und Völkerwanderungszeit versetzten, sehnen sich viele Fans nach einer Rückkehr in die Zeit der Ritter und Burgen, in die Zeit von Medieval 2. Total War: Warhammer deckt das Setting zwar teilweise ab, aber eben mit Fantasy-Einschlag.

Zum Glück lässt sich die Wartezeit bis Medieval 3 per Mod überbrücken: Medieval Kingdoms Total War 1212 AD holt die Feudalheere zurück und das in beeindruckender Detailverliebtheit. Die unterschiedlichen Fraktionen wie das Heilige Römische Reich oder die Kreuzfahrerstaaten führen zahlreiche verschiedene Truppen ins Feld, die sich optisch nicht vor ihren Warhammer-Vettern verstecken müssen.

Zur Mod: Medieval Kingdoms Total War 1212 im Steam Workshop

Achtung: Zusätzlich zum Steam-Abo müssen noch zwei recht große Dateipakete heruntergeladen werden, die auf der Übersichtsseite verlinkt sind.

32 Fraktionen, über 700 neue Einheiten

Besonders cool: Große Reiche setzen sich aus vielen kleineren Fürstentümern zusammen, die ihre eigenen, heraldisch erkennbaren Truppenkontingente in die Schlacht werfen. Der englische König beispielsweise heizt Feinden nicht nur mit seinen Haustruppen ein, sondern kann auf die Unterstützung der Earls setzen, die eigene Versionen von Speer-, Schwert- und Axtkämpfern liefern.

Dieses Feature sorgt zum einen für mehr optische Abwechslung auf dem Schlachtfeld, zum anderen ist diese Art der Armeezusammensetzung authentischer als Legionen immer gleicher Soldatenklone. So eine diverse Darstellung der Feudaltruppen fehlte Medieval 2 damals - zumindest ungemoddet.

Manche Fraktionen wie die Byzantinenr oder das Heilige Römische Reich verfügen zudem über einen gemeinsamen Einheiten-Pool, den sich Vasallenreiche oder Splittergruppen teilen. Alle byzantinischen Nachfolgestaaten beispielsweise verfügen über Skutatoi-Schildträger, besondere Bogenschützen stellt allerdings nur Trapezunt auf.

Detailierte Mittelalterheere: Die Schweizer Eidgenossen im Trailer

(Noch) nichts für Reichslenker

Vor allem die Vielfalt der Einheiten und Fraktionen macht aus Medieval Kingdoms Total War 1212 AD eine gelungene Mod. So eindrucksvoll die Schlachten und Einheiten von Medieval Kingdoms Total War 1212 AD sind, so schwer fällt leider auch der bisher größte Makel der Mod ins Gewicht: Sie hat keine Kampagne!

Das Team arbeitet zwar bereits an einer möglichst realistischen Überarbeitung der Attila-Map für das Mittelalter, vorerst müssen sich Strategen allerdings mit Siegen in Custom Battles begnügen.

Gleiches gilt für die Schlachtfelder selbst, die zwar schon mit einigen mittelalterlichen Details ausgestattet wurden, im Grunde aber immer noch wie in Attila aussehen. Das soll aber niemanden abschrecken, Medieval Kingdoms Total War 1212 AD mal auszuprobieren - wer auf Medieval 3 wartet und Total War treu bleiben will, findet so schnell erst mal nichts Besseres!

Doch mit Kampagne?



Über einen kleinen Umweg lässt sich Medieval Kingdoms Total War 1212 AD sogar im Kampagnen-Modus spielen. Die Mod AoC 1078 Medieval Wars lässt uns mit zehn Fraktionen wie Byzantinern und Engländern die Welt erobern. Viele der übrigen Kulturen greifen aber leider auf Platzhaltertruppen aus anderen Völkern zurück, das Medieval-Erlebnis stellt sich also zumindest für Puristen nicht vollständig ein.



Zur Mod: AoC 1078 Medieval Wars im Steam Workshop

Auch die Deutschritter aus Medieval 2: Total War - Kingdoms sind wieder mit dabei.