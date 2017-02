Mensch gegen Brute - So hauen sich die Halo-Wars-2-Chefs im Video übers Ohr

Freitag, 10. Februar 2017 um 14:06

Kurz vor dem Release von Halo Wars 2 am 21. Februar 2017 haben Microsoft und Creative Assembly eine witzige Werbe-Kampagne zum kommenden Echtzeit-Strategiespiel gestartet.

In diversen Live-Action-Videos mit zumindest einem CGI-animierten Charakter werden die beiden Fraktions-Anführer General Atriox und Captain Cutter in Alltagssituationen aufeinander losgelassen.

Dieses Mal geht es um den Kauf eines Gebrauchtwagens bei einem Auto-Händler - der vom Jiralhanae-Häupting verkörpert wird. Cutter auf der anderen Seite möchte gerne ein Schnäppchen machen. Und so beharken sich die beiden in diversen »Mind-Games«, bis am Ende einer der beiden als Sieger vom Hof fährt. Oder auch nicht.

Wer am 21. Februar direkt losspielen möchte, kann sich übrigens schon jetzt über die Systemvoraussetzungen der PC-Version informieren. Für die passende Einstimmung auf den Release sorgt der Launch-Trailer zu Halo Wars 2.

