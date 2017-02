Echtzeit-Strategie gilt zu Unrecht als sterbendes Genre: Wir widmen uns Halo Wars 2, Dawn of War 3, Spellforce 3, Sudden Strike 4 & Co. in unserer großen Themenwoche.

Halo Wars 2, Dawn of War 3, Sudden Strike 4, Spellforce 3, Iron Harvest - 2017 steht der Release gleich mehrerer hochkarätiger Echtzeit-Strategiespiele an. Ist das Genre, das uns einst mit Command & Conquer, Age of Empires 2 und Warcraft 3 unvergessliche Stunden bescherte, etwa doch nicht tot und begraben? Feiert die Echtzeit-Strategie gar nun ihr großes Comeback?



Dieser Rückkehr der Echtzeit-Strategie widmen wir vom 11. bis 18. Februar 2017 eine große Themenwoche auf GameStar.de und GameStar Plus - mit täglich neuen Artikeln und Videos rund um das Thema Echtzeit-Strategie. Dabei blicken wir nicht nur voraus auf die kommenden Spiele, sondern schwelgen auch in Erinnerungen, etwa ans großartige Stronghold.



Wenn alles gut läuft, erreicht uns kommende Woche sogar schon die finale Testversion von Halo Wars 2, und wir können unseren Vorabtest um eine Wertung ergänzen. Dann wird sich zeigen, was wirklich am Echtzeit-Comeback dran ist.

Auf unserer Facebook-Fanpage läuft die ganze Themenwoche über eine große Community-Wahl: Welches ist die beliebteste Echtzeit-Strategieserie? Warcraft, Command & Conquer, Age of Empires - oder doch ein vermeintlicher Underdog à la Supreme Commander oder Schlacht um Mittelerde?



Vom 11. bis 14. Februar ermitteln wir in Vorrundengruppen vier Community-Favoriten, die dann am 15. und 16. Februar im Halbfinale gegeneinander antreten. Und am 17. Februar gibt's das große Finale!



Außerdem streamen wir am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils von 19 bis 20 Uhr eine Stunde lang den persönlichen Echtzeit-Favoriten eines unserer Redakteure. Schauen Sie vorbei!

Samstag, 11. Februar

Halo Wars 2 im Vorabtest: Das neue Command & Conquer? (GameStar Plus)

Kampagnen-Video zu Halo Wars 2: Wie damals in C&C (GameStar Plus)

Multiplayer-Video zu Halo Wars 2: Ein abgekartetes Spiel (GameStar Plus)

Von Dune 2 bis Age of Empires: Die schönsten Echtzeit-Erinnerungen der GameStar-Redakteure

Sonntag, 12. Februar

Faszination Mittelalter: Warum wir Age of Empires & Co. so lieben (GameStar Plus)

Dein Lieblingsspiel: Was war so packend am ersten Stronghold?

Montag, 13. Februar

Iron Harvest in der Preview: Im Mech zur Heuernte (GameStar Plus)

Kolumne zu Clash Royale & Co.: Strategiespiele dürfen nicht aufs Handy abwandern

Dienstag, 14. Februar

Sudden Strike 4 in der Preview: Gnadenlose Weltkriegsschlachten (GameStar Plus)

Preview-Video zu Sudden Strike 4: So spielen sich die Kampagnen (GameStar Plus)

Total-War-Mod Medieval 1212 AD: Fast schon ein Medieval 3

Mittwoch, 15. Februar

GameStar TV: Faszination Wargames - Das begeistert uns an Hardcore-Strategie (GameStar Plus)

Dawn of War 3 in der Preview: Die Orks sind zurück!

Donnerstag, 16. Februar

Spellforce 3 in der Preview: Das Comeback der Fantasy-Strategie (GameStar Plus)

Preview-Video zu Spellforce 3: »Wie sieht das denn aus?! (GameStar Plus)

Topliste + Video: Die zehn besten Echtzeit-Strategiespiele aller Zeiten

Freitag, 17. Februar

GameStar TV: Strategiespiele mit Gamepad? Was soll das?! (GameStar Plus)

Das sagen Entwickler: Warum sind Strategiespiele so ein »deutsches Genre?

Samstag, 18. Februar

Report zur Zukunft der Echtzeit-Strategie: Das sagen die Macher von Command & Conquer, Warcraft 3 und Age of Empires (GameStar Plus)

Was ist ... 0 A.D.: Das neue Age of Empires im Video

Auch im Heft

Der Vorabtest zu Halo Wars 2, die Previews (und Videos) zu Spellforce 3, Sudden Strike 4 und Iron Harvest sowie der Report zur Zukunft der Echtzeit-Strategie erscheinen auch in der gedruckten GameStar-Ausgabe 03/2017, ab dem 15. Februar am Kiosk.

