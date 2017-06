Mount & Blade 2: Bannerlord - Preview-Video: Riesige Schlachten, riesige Freiheit

Freitag, 23. Juni 2017 um 13:26

Mount & Blade 2: Bannerlord hat Johannes auf der E3 ganz schon überrascht: Das Mittelalter-Sandbox-Spektakel ist viel zugänglicher, hübscher und actionreicher als unser Shooter-Experte es immer vermutet hatte. Jemand der das schon länger wusste, ist Dimi Halley, der Johannes und allen Zuschauern in diesem Video erklärt, was Mount & Blade 2 noch besser macht als der Vorgänger. Dimi konnte bereits vor einigen Wochen weltexklusiv eine frühe Version des Mittelalter-Rollenspiels direkt bei den Entwicklern von Taleworlds anspielen. Seine gesamten Eindrücke lesen Sie in unserer großen Plus-Titelstory zu Mount & Blade 2.

Mehr: Mount & Blade 2 vs. Kingdom Come: Deliverance - was unterscheidet die Mittelalter-Rollenspiele?

Mount & Blade 2 ist bereits seit fünf Jahren beim türkischen Entwicklerstudio Taleworlds Entertainment in Entwicklung und soll für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Als offiziellen Releasetermin gilt zwar immer noch 2017, wir glauben jedoch nicht daran, dass das Spiel noch in diesem Jahr auf den Markt kommt.