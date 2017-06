Neue Spiele auf der E3 - Alle Neuankündigungen für 2017/2018

Dienstag, 20. Juni 2017 um 11:52

Zur E3 2017 gab's nicht nur haufenweise Infos zu bereits bekannten Spielen, sondern auch viele Titel, die erstmals neu angekündigt wurden. In diesem Video zeigen wir alphabetisch sortiert alle wichtigen Spiele für PC, PS4, Xbox One und Switch, die erstmals auf der E3 2017 präsentiert wurden. So weit bekannt gibt's außerdem Infos zum Release-Termin.

Spiele im Video:

Age of Empires: Definitive Edition

PC - 2017

Anthem

PC, PS4, Xbox One - 2018

Assassin’s Creed: Origins

PC, PS4, Xbox One – 27.10.2017

A Way Out

PC, PS4, Xbox One – Anfang 2018

Beyond Good & Evil 2

? - ?

The Crew 2

PC, PS4, Xbox One – März 2018

The Darwin Project

PC, Xbox One - ?

Dishonored 2: Death of the Outsider

PC, PS4, Xbox One – 15.09.2017

Dragonball Fighter Z

PC, PS4, Xbox One - 2018

The Evil Within 2

PC, PS4, Xbox One – 13.10.2017

Forza Motorsport 7

PC, Xbox One – 3.10.2017

Horizon: Zero Dawn – The Frozen Wilds

PS4 – 2017

Hidden Agenda

PS4 – 2017

Hunt: Showdown

PC, PS4, Xbox One - ?

Kirby

Nintendo Switch - ?

The Last Night

PC, Xbox One – 2018

Life is Strange: Before the Storm

PC, PS4, Xbox One – 31.08.2017

Metro: Exodus

PC, Xbox One, PS4 - 2018

Metroid Prime 4

Nintendo Switch - ?

Metroid: Samus Returns

Nintendo 3DS – 15.09.2017

Mario & Rabbids: Kingdom Battle

Nintendo Switch – 29.08.2017

Monster Hunter World

PC, PS4, Xbox One – Anfang 2018

Ori and the Will of the Wisps

PC, Xbox One - ?

Shadow of the Colossus

PS4 – 2018

Skull and Bones

PC, PS4, Xbox One – Ende 2018

Wolfenstein 2: New Colossus

PC, PS4, Xbox One – 27.10.2017

XCOM 2: War of the Chosen

PC, PS4, Xbox One – 29.08.2017

Yoshi

Nintendo Switch - ?