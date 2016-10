News: Red Dead Redemption 2 kommt nicht für PC - Watch Dogs 2 PC-Version wird verschoben

19.10.2016 563 Views 4 Kommentare 0 Gefällt mir

David Brevik tritt Path of Exile-Team bei

Das Rätselraten hat ein Ende. Diablo-Miterfinder David Brevik arbeitet an der chinesichen Version von Path of Exile mit. Also viel Lärm um nichts.

Red Dead Redemption 2 angekündigt; PC-Petition gestartet

Dafür viel Lärm um ein großes Spiel: Denn inzwischen hat Rockstar Games Red Dead Redemption 2 – ja, nicht Red Dead 3 – offiziell angekündigt. Das soll nicht nur eine epische Geschichte über das Rauhe Leben im Herzen von Amerika erzählen, sondern auch wie schon gestern berichtet mit Red Dead Online einen umfangreichen Multiplayer-Teil haben.

Erscheinen soll Red Dead Redemption 2 im Herbst 2017 für PS4 und Xbox One. Von einer PC-Version ist bisher keine Rede. Zwar gibt’s schon eine Change.org-Petition dafür, wenn man sich aber die verschwindend geringen Umsätze der PC-Version von GTA 5 im Vergleich zur Konsole anschaut, wird die Entscheidung nachvollziehbarer. Trotzdem schade.

Einen ersten Trailer will Rockstar Games übrigens schon am Donnerstag den 20. Oktober veröffentlichen.



Watch Dogs 2 für PC verschoben

Watch Dogs 2 kommt auf dem PC später. Denn der Publisher Ubisoft hat die PC-Version um zwei Wochen auf den 29. November verschoben.

Dafür bekommt Watch Dogs 2 aber viele PC-exklusive Features wie 4K-Unterstützung, unbegrenzte FPS, Multimonitor-Support, SLI- und Crossfire-Support, ein umfangreiches Grafik-Options-Menü, frei konfigurierbare Tastatur- und Maus-Steuerung und vieles mehr.

Auf der offiziellen Website gibt’s auch die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen. Die wirken auf den ersten Blick recht moderat, es scheint also als würde die PC-Version gut skalierbar sein.

Kurz vor dem Release die PC-Version zu verschieben ist inzwischen übrigens eine alte Ubisoft-Tradition, die bei vielen Releases in den letzten Jahren so praktiziert wurde. Aber besser so als eine verhunzte PC-Version.

Sombra-Countdown in Overwatch endet, nichts passiert

Das große Overwatch-Countdown der großen Sombra-Schnitzeljagd ist zu Ende gegangen. Und hat endlich enthüllt, … dass das Rätselraten erstmal weitergeht.

Denn nachdem die Fortschrittsanzeige auf der Website A Moment in Crime.com auf 100% gesprungen ist, gibt’s jetzt nur neue Hinweise auf eine Sieges-Animation von Bastion und die nächste Patch-Nummer v1.4.0.2.324.

Viele Spieler, die gehofft haben nach dem monatelangen Countdown endlich etwas großes zu bekommen sind sichtlich genervt. Aber immerhin steigt so die Hoffnung, dass Hacker-Heldin endlich mit dem nächsten Patch ins Spiel kommt.

