News: The Last of Us 2 angekündigt - MechWarrior 5 mit echter Solo-Kampagne

Montag, 05. Dezember 2016 um 14:40

Themen am 5. Dezember 2016:

The Last of Us: Part 2

Naughty Dog arbeitet an der Fortsetzung zu The Last of Us mit dem Titel The Last of Us: Part 2. Darin geht’s wieder um Joel und Ellie und ihren Überlebenskampf in der Postapokalypse, seit dem Ende von Teil 1 sind aber einige Jahre vergangen. Ellie ist inzwischen 19 Jahre alt und offenbar extrem verbittert – denn im ersten Trailer will sie schreckliche Rache nehmen.

Laut Naughty Dog wird Ellie die man in Teil 1 nur in einigen Levels gespielt hat, diesmal die Hauptfigur und das Thema das Spiels soll Hass sein. Last of Us: Part 2 hat aktuell noch keinen Release-Termin, kommt aber exklusiv für die PS4.

Uncharted: Lost Legacy

Und außerdem arbeitet Naughty Dog am Stand-Alone-Uncharted-Abenteuer Lost Legacy. Das dreht sich aber nicht wie in früherer Gerüchten angedeutet um Sam & Sully, sondern um die coolen Femme Fatales Chloe Frazer & Nadine Ross.

The Lost Legacy spielt nach Uncharted 4 und beschreibt die Reise des Duos durch Indien. Spielerisch soll sich das ganze an Uncharted 4 orientieren, länger als der Left-Behind-DLC zu Last of us sein und ohne das Hauptspiel laufen. Nen Termin gibt’s noch nicht.

Crash Bandicoot Collection

Und weil’s Naughty Dog sonst langweilig wird, machen die außerdem ein HD-Remake der Crash Bandicoot spiele. Die N. Sane Trilogy liefert die Spiele Crash Bandicoot®, Crash Bandicoot® 2 und Warped als HD-Remakes mit 4K-Grafik und kommt 2017 auf die PS4.

Marvel vs. Capcom infinite

Auch bei Marvel vs. Capcom haben die Gerüchte gestimmt: Zumindest so halb. Denn das neue Prügelspiel heißt nicht Marvel vs. Capcom 4, sondern Marvel vs. Capcom Infinite.

Das hat als neues Element die namensgebenden Infinity Stones als Power Ups im Spiel. Bislang ist noch nicht bekannt, obs wie in den ersten Gerüchten keine X-Men-Kämpfer mehr gibt, gezeigt wurden bisher nur Iron Man, Captain America und Captain Marvel, von Capcom Ryu, Morrigan und Mega Man,. Das kommt 2017, schon jetzt ist aber Ultimate Marvel vs Capcom 3 für die PS3 erhältlich.

Nachreichung: Death Stranding

Engine Decima basiert auf Horizon Zero Dawn von Guerilla Games, nicht Infamous von Sucker Punch.

Mechwarrior 5 angekündigt

Nicht auf der PSX, sondern auf der MechCon 2016 wurde außerdem ein neues richtiges MEchWarrior angekündigt. Mechwarrior 5: Mercenaries kommt vom Mechwarrior-Online-Macher Piranha Games, wird aber ein vollwertiges Singleplayer-Spiel.

Das ganze basiert auf der Unreal Engine 4. Der Spieler übernimmt im Jahr 3015 die Rolle eines Nachwuchspiloten, der sich dem Kampf um die Inner Sphere anschließt. MechWarrior 5 soll 2018 erscheinen.