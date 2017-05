News: Thief 5 in Entwicklung - Rainbow Six: Siege verschiebt DLC für Reparatur-Offensive

Freitag, 12. Mai 2017 um 14:21

Angeblicher Red Dead Redemption 2-Screenshot war aus Wild West Online

Von wegen Red Dead Redemption 2. Der angeblich geleakte Screenshot, um den gestern das halbe Internet gestritten hat, ist tatsächlich aus dem kommenden Open World MMO-Shooter Wild West Online. Und der „Leak“ war mehr oder weniger nur ein PR-Stunt, um die dazu startende Kickstarter-Kampagne anzuschieben.

Wild West Online klingt wie ein Mix aus Red Dead Online und Survival MMOs wie Conan Exiles, in dem man mit Klassen wie Gangster, Gesetzeshüter, Farmer oder Goldschürfer spielen kann. Die Besonderheit: Kämpfe finden nur im PvP statt, wenn also keine Spieler-Sherrifs in der Nähe sind, haben Spieler-Banditen leichtes Spiel, da es keine NPC-Gesetzeshüter gibt. Die Entwickler versprechen, ausgefeilte Banden-Systeme einzubauen um großangelegte Fehden zwischen Spielergruppen zu ermöglichen.

Auf Kickstarter will das Projekt vom neuen Entwickler 612 Games 250.000 Dollar haben. Die Kampagne lauft ab Ende Mai.

Neues Thief-Spiel in Arbeit

Offenbar ist ein fünftes Thief-Spiel in Arbeit. Das behauptet jedenfalls das Filmstudio Straight Up Films, das aktuell an einer Kino-Umsetzung der Raubzüge von Meisterdieb Garret arbeiten.

So erklärt ein Pressetext zum kommenden Film, dass das Projekt auf der beliebten Spielereihe basiert, von der bereits vier Spiele erschienen sind und ein fünftes zusammen mit dem Film erscheinen soll.

Mehr Details dazu gibt’s bisher nicht. Die Filmrechte zu Thief hatte sich Straight Up Films schon 2014 gesichert, wie weit die Produktion fortgeschritten ist, ist nicht bekannt.

Das letzte Spiel Thief von 2014 wurde von Eidos Montreal entwickelt. Ob die auch am neuen Spiel arbeiten, ist nicht bekannt.

Patch-Offensive in Rainbow Six Siege

Operation Health nennt Ubisoft eine auf drei Monate geplante Patch-Offensive, in der das Team alle Möglichen Balancing- und Technik-Problemchen von Rainbow Six Siege beheben will. Deshalb hat man sich dazu entschieden, die eigentlich noch für Season 2 geplanten Honk-Kong-Inhalte auf Season 3 zu verschieben. Die beginnt dann erst im August.

Die Ziele der Operation Health sind unter anderem besseres Matchmaking, flinkere Server und ein Serverbasiertes Chat- und Party-System.