News: Witcher-Entwickler CD Projekt wegen Cyberpunk erpresst - Kingdom Come Release verschoben

Freitag, 09. Juni 2017 um 16:05

Themen am 9.6.2017

Hinweis: Wir möchten uns für den suboptimalen Ton in dieser Folge entschuldigen. Inzwischen ist das Problem lokalisiert, kommt also nicht wieder vor.

For Honor-Entwickler dementieren 95%-Spielerschwund

Die Entwickler von Ubisoft haben sich zu unserer Meldung von gestern geäußert, dass For Honor 95% der PC-Spieler verloren hat. Im Livestream Warriors-Den erklärt man, dass sich die 95%-Schwund-Zahl vom Portal Githyp ausschließlich auf die Steam-Zahlen bezieht. Darin sind also nicht die uPlay-PC-Spieler enthalten. Außerdem gibt’s natürlich keine Infos über die Konsolen-Spieler auf PS4 und Xbox One, für die das Spiel mit großem Fokus entwickelt wurde.

Ubisoft erklärt also, die 95%-Zahl würde ein falsches Bild darstellen, tatsächliche Zahlen zu uPlay oder Xbox One bzw. PS4 nennt man aber nicht.

CD Projekt RED wird wegen Cyberpunk 2077 erpresst

Die Witcher 3-Entwickler von CD Projekt RED werden erpresst und zwar wegen Cyberpunk 2077. Das erklärt das Studio über eine öffentliche Twitter-Mitteilung.

So sollen sich Unbekannte Zugriff auf interne Dateien zum neuen Rollenspiel verschafft haben und drohen jetzt, die Inhalte zu leaken, wenn ein nicht näher genanntes Lösegeld nicht bezahlt wird.

CD Projekt erklärt, auf die Forderung nicht einzugehen und stattdessen rechtliche Schritte gegen die Täter einzuleiten. Seinen Fans rät man, sich die Inhalte im Falle eines Leaks nicht anzusehen, dass sie veraltet seien und nicht mehr den aktuellen Stand des Projekts wiederspiegeln.

Ob CD Projekt mit Cyberpunk 2077 auftreten wird, ist aktuell sehr unwahrscheinlich.

Kingdom Come verschoben

Kingdom Come, das Mittelalter-Rollenspiel kommt mal wieder später. Zusammen mit einem neuen Trailer haben die Entwickler von Warhorse-Studios das Spiel jetzt auf den 13. Februar 2018 verschoben.

#E3Daheim: Unsere Live-Show zur E3 2017

GameStar bringt die E3 aus LA zu Ihnen nach Hause: Wir streamen vom 10. bis 15. Juni jeden Tag live und zeigen Ihnen die die wichtigsten Spiele, Shows und Analysen mit Michael Obermeier und Christian Schneider.

» Alle Infos: Programm, Ablauf und mehr