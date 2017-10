Northgard - Neue Monster und KI-Koboldvolk im Trailer vorgestellt

Sonntag, 22. Oktober 2017 um 11:29

Das Oktober-Update 0.3 bringt eine Reihe neuer Spielmechaniken für das Vikinger-Aufbauspiel Northgard. Sie zielen darauf ab, mehr Abwechslung ins Spiel zu bringen, denn wir können nun zahlreiche neue Felder und Monster in der Welt entdecken. So etwa den mystischen Falken Vedrfolnir. Heilen wir ihn von seinen Wunden, kassieren wir nicht nur Wunden, er fliegt auch über die Karte und deckt Gebiete für uns auf.

Die größte Neuerung sind aber die Kobolde. Dieses neue KI-Volk hortet wertvolle Ressourcen und gibt damit einen lukrativen Handelspartner ab - führt uns aber auch in Versicherung, uns ihr Land gewaltsam unter den Nagel zu reißen!

Langfristig haben die Entwickler außerdem eine umfangreiche Singleplayer-Kampagne für Northgard geplant. Wie gut die werden könnte - und was sie mit Game of Thrones zu tun hat - erklären wir in unserer Einzelspieler-Preview zu Northgard.