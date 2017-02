Nur echt mit NATO-Symbolen - Faszination Hardcore-Strategie erklärt - GameStar TV

Freitag, 17. Februar 2017 um 17:00

Unser Video-Produzent Alexander Beck liebt Hardcore-Strategiespiele und geht dafür in Nischen, in die sich die wenigsten Spieler wagen. In dieser Folge von GameStar TV erklärt er, was ihn am Verschieben von kryptischen Symbolen auf rudimentären Karten so begeistert und wieso Wargaming-Clubs jahrelang Schlachten über mehrere Spiele hinweg nachstellen.

Besonders wichtig ist beim Thema Hardcore-Strategie für viele Spieler der Realismus in Zahlen und historischem Kontekt. Auch das ist natürlich Thema dieser Folge, in der sich schnell herausstellt: Hardcore-Strategie wie Command Ops 2, War in the East und die Combat-Mission-Serie ist nichts für den Massenmarkt, wird aber von den Fans gerade deshalb umso mehr geliebt.