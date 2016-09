Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind - Finaler Film-Trailer zum Harry-Potter-Prequel mit Eddie Redmayne

29.09.2016 385 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Der neue und finale Trailer zu J.K. Rowlings Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind entführt die Zuschauer erneut in die magische Welt von Harry Potter. Mit vielen neuen und spektakulären Szenen werden erstmals einige der Kreaturen gezeigt, die die Straßen von New York heimsuchen und die Stadt in Angst und Schrecken versetzt.



Die erfolgreiche Buchautorin J.K. Rowling hat selbst das Drehbuch zur Vorgeschichte der Harry-Potter-Reihe geschrieben. In den 1920er Jahren trifft Eddie Redmayne als Magiezoologe Newt Scamander mit einem seltsamen Koffer in New York ein, um seine Forschungsergebnisse über die seltsamen und magischen Kreaturen seinen Zauberkollegen vorzustellen. Einige dieser seltsamen Kreaturen hat er auch gleich in seinem Koffer mitgebracht. Doch die sind schwer zu verstecken und als eines von ihn entwicht, kommt es zur Katastrophe, die nur Newt mit seinen Freunden bewältigen kann.



Zur Besetzung gehören neben Eddie Redmayne als Newt Scamander, Katherine Waterston (Inherent Vice), Samantha Morton (Elizabeth), Colin Farrell (Total Recall), Ezra Miller (Batman v Superman), Jenn Murray (Brooklyn), Dan Fogler (Hannibal) und die beiden Newcomer Alison Sudol und Faith Wood-Blagrove. Die Regie führt David Yates, der schon die letzten vier Harry-Potter-Filme erfolgreich in die Kinos brachte.



Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind ist der erste Teil einer geplanten Trilogie und kommt am 17. November 2016 in die Kinos.

Die beiden nachfolgenden Filme sind bereits in Arbeit und kommen 2018 und 2020 in die Kinos.