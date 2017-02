Playerunknown’s Battlegrounds - Gameplay-Trailer zum Start der Closed-Beta

Mittwoch, 08. Februar 2017 um 12:26

Der Trailer zum Start der Closed-Beta von Playerunknown’s Battlegrounds zeigt einige der wichtigsten Features anhand von Gameplay-Szenen.

Die Closed-Beta beginnt am 24. Februar 2017 und wird vier Wochen laufen. Direkt im Anschluss an die Testphase wird Playerunknown’s Battlegrounds im Early Access startet, so dass die Entwickler noch etwas Zeit haben, um das Spiel zu optimieren. Der finale Release soll innerhalb der nächsten sechs Monate erfolgen.

Playerunknown’s Battleground spielt auf einer abgelegenen und weitläufigen Insel. Platz gibt es in der offenen Spielwelt für 64 Spieler. Ziel ist es, sich gegenseitig aufzuspüren und zu eliminieren. Hilfsmittel wie Waffen, Vehikel oder Vorräte sind begrenzt und lassen sich im Laufe des Spiels auf der Karte finden. Die Spielzone wird jedoch nach und nach kleiner. Das Prinzip ist aus anderen Titeln als »Battle Royale« bekannt.