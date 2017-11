Railway Empire - Release-Datum im Trailer bekanntgegeben

Sonntag, 12. November 2017 um 12:04

Am 26. Januar erscheint das Schienen-Aufbauspiel Railway Empire. Wir befinden uns im 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten. Es gilt, ein großes Eisenbahn-Imperium in Nordamerika aufzubauen. Dem Spieler stehen verschiedene Modi zur Auswahl: Die Kampagne, vorgefertigte Szenarien, freie Spiele oder ein Modellbau-Modus. Railway Empire erscheint auf PC, PS4 und Xbox One.