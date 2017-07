Ready or Not - Zweiter Trailer zum SWAT Taktik-Shooter

Mittwoch, 05. Juli 2017 um 14:39

Der zweite kurze Trailer zum Taktik-Shooter Ready or Not ist ähnlich durchgestylt und kryptisch wie der Ankündigungstrailer. Am Ende des rund 40 sekündigen Clips sind jedoch auch echte Feuergefechte zu sehen, ein Hauch von Gameplay also. Gleichzeitig veröffentlichten die Entwickler von VOID Interactive in ihrem Devblog neue Details über das User Interface, realistisch simulierte Ballistik und Features des Shooters.

Ready or Not soll die Arbeit eines Polizei-Sonderkommandos abbilden, ganz ähnlich wie in den alten SWAT-Spielen also. Statt schneller Action stehen die taktische Planung der Einsätze, langsames, achtsames Vorrücken und realistische Feuergefechte im Fokus. Sogar Verletzungen nach Schusswechseln sollen simuliert werden. Neben Singleplayer-Einsätzen soll es auch Multiplayer-Modi geben. Ready or Not basiert auf der Unreal Engine 4. Einen konkreten Releasetermin hat der Shooter bislang nicht.