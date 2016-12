Samstag, 17. Dezember 2016 um 00:00

Auch im GameStar Rückblick 01/2007 schauen wir 10 Jahre zurück auf Klassiker der PC-Spiele-Geschichte. Dieses mal mit dabei: Der Taktik-Shooter Armed Assault, der 3rd-Person-Shooter Scarface: The World is Yours, das Action-Adventure Splinter Cell: Double Agent und das Echtzeit-Strategiespiel Warhammer: Mark of Chaos.