South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - E3-Trailer kündigt epischen Kampf zwischen Gut und Böse an

Montag, 12. Juni 2017 um 23:36

Im neuen E3-Trailer von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe sehen wir, wie die Helden und Schurken der Kleinstadt sich immer mehr in die Haare kriegen. Als neues Kind in der Stadt wird der Spieler von Eric Cartman alias »The Coon« zum Spion erklärt, der sich in die Bande von Kenny aka »Mysterion« und Butters alias »Professor Chaos« einschleichen soll.