Star Citizen - Die Großkampfschiffe der UEE

Sonntag, 20. November 2016 um 09:34

Im diesjährigen Anniversary Stream zu Star Citizen, der sich traditionell um Schiffe dreht, wurden die Großkampfschiffe (Capital Ships) der UEE (United Empire of Earth) in bewegten Bildern gezeigt. Dabei handelte es sich um die Javelin, die Idris und den Bengal Carrier. Ein »Behind the Scenes« - Video mit Entwicklerkommentar führte durch die Schiffe.

Kurz darauf veröffentlichte Entwickler Cloud Imperium Games die obige Video-Montage der Szenen rund um die Capital Ships. Die beeindruckenden Monsterschiffe werden von außen und innen gezeigt, teilweise mit der Besatzung, die unterschiedlichen Tätigkeiten nachgeht.

Hinweis: Die grandiose Musik des Videos stammt aus der Feder des Star-Citizen-Komponisten Pedro Macedo Camacho.