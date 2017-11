Star Wars: Battlefront 2 - PC gegen Xbox One X und Xbox One im Grafikvergleich

Mittwoch, 15. November 2017 um 09:32

Keine Frage, Star Wars Battlefront 2 sieht fantastisch aus, ganz besonders in 4K. Aber wie schlägt sich die Xbox One X gegenüber dem PC? Wir zeigen es im Video und vergleichen PC, Xbox One X und Xbox One miteinander.

Die PC-Version läuft mit maximalen Grafikdetails bei einer nativen Auflösung von 2160p. Auch die Xbox One X läuft im 4K-Modus, gibt aber kein natives 4K-Bild aus. Star Wars Battlefront 2 trägt aber trotzdem das Logo »Xbox One X Enhanced«, das Verbesserungen für die Xbox One X verspricht.

Star Wars Battlefront 2 im Test: Lohnt sich der Kauf für Solo-Spieler?

Unser Testsystem:

Intel Core i7 6700K

16 GB DDR4 RAM 2133 MHz

Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

250 GB Samsung 850 Evo SSD

2 TB Seagate Desktop

Windows 10 Creators Update

