Es ist gefühlt eine halbe Ewigkeit her, dass wir ein richtig gutes Solo-Spiel im Star-Wars-Universum erleben durften. Dabei bietet doch gerade Star Wars endlose Möglichkeiten für spannende Geschichten!

Zum Beispiel, was nach der Zerstörung des zweiten Todessterns in Die Rückkehr der Jedi-Ritter passierte. Genau hier setzt die Story von Star Wars Battlefront 2 an, das im Gegensatz zum Vorgänger und zur Begeisterung vieler Fans eine echte Singleplayer-Kampagne bietet.

Aber lohnt sich der Kauf auch für Spieler, die den Multiplayer links liegen lassen und einfach nur eine dieser spannenden Star-Wars-Geschichten erleben möchten? Wir haben die Einzelspieler-Kampagne durchgespielt und erklären in diesem ersten Teil unseres Tests, auf was sich Solisten einstellen können.

Wo ist die Wertung?

Dieser Teil unseres Tests zu Star Wars Battlefront 2 beschäftigt sich ausschließlich mit der Kampagne. Eine Einschätzung zum Multiplayer-Modus und die endgültige Gesamtwertung folgen erst, wenn wir den Online-Part unter realen Live-Bedingungen nach dem Release am 17. November testen konnten.

Für den Ex-Imperator!

Den Großteil der Kampagne spielen wir in der Rolle von Iden Versio, einer treuen Soldatin des Imperiums. Sie ist allerdings nicht einfach bloß bei den Sturmtruppen, sondern Anführerin der gefürchteten Elite-Einheit Inferno Squad. Sie ist also diejenige, die den Sturmtruppen als mobiles Eingreifteam den Hintern rettet.

Ihre Welt wird erschüttert, als sie mitansehen muss, wie der Imperator samt seiner mächtigen Raumstation während der Schlacht von Endor in Rauch aufgeht. Unter dem Befehl ihres Vaters, einem mächtigen Admiral, soll Iden nun den Gegenschlag des Imperiums vorbereiten.

Auf der Seite der Bösen in den Kampf zu ziehen, ist in der Theorie eine großartige Idee, aus der Battlefront 2 allerdings in der Praxis insgesamt zu wenig macht. Statt tiefer in die Psyche des Imperiums und seiner Charaktere einzutauchen, legt die Handlung eine voreilige und unlogische Wendung hin, die den Figuren und ihren ursprünglichen Motiven nicht gerecht wird.

Daran können auch die aufwändig inszenierten Zwischensequenzen mit nahezu lebensechten Gesichtsanimationen und guten Synchronsprechern wenig ändern. Als Spieler baut man nie eine echte Verbindung zu Iden und ihren Mitstreitern auf, selbst ihr putziger Droidenbegleiter bleibt namenlos.

Da hilft es auch wenig, dass wir zwischendurch immer wieder die Kontrolle über bekannte Gesichter aus den Filmen, wie zum Beispiel Luke Skywalker oder Han Solo bekommen. Zum einen bereichern sie kaum die ohnehin dünne Geschichte, und zum anderen verhindern die regelmäßigen Perspektivenwechsel eine stärkere Identifikation mit Hauptprotagonistin Iden.

Im letzten Viertel der rund fünf bis sechs Stunden langen Kampagne zieht die Spannung zwar nochmal etwas an und bekommt sogar einen halbwegs schlüssigen Bogen zu Episode 7: Das Erwachen der Macht hin, übrig bleibt aber vor allem das Gefühl, dass da in Sachen Story deutlich mehr drin gewesen wäre.