Star Wars: Die letzten Jedi - Der neue Trailer mit Rey, Luke und Kylo Ren

Dienstag, 10. Oktober 2017 um 08:25

Der neue Trailer zu Star Wars: Die letzten Jedi ist da und kommt recht düster daher. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung von Rey auf der einen Seite und Kylo Ren auf der dunklen Seite der Macht.

Die Handlung setzt direkt an die Ereignisse des Vorgängerfilms Das Erwachen der Macht an und zeigt Reys Ausbildung zum Jedi unter der Leitung von Luke Skywalker. Währenddessen geht der Kampf der Rebellen gegen die First Order weiter.

Kinostart ist am 14. Dezember 2017. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.