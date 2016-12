Star Wars: Rogue One - Film-Special: Neue Kreaturen im Behind-the-Scenes-Video

Montag, 05. Dezember 2016 um 05:00

Das neue Behind-the-Scenes-Video zu Star Wars: Rogue One wirft einen Blick auf die vielen neuen Kreaturen im Star-Wars-Universum. Neben der Vorstellung der seltsamen Wesen kommen auch die Macher mit Regisseur Gareth Edwards und seine Stars zu Wort.

Rogue One: A Star Wars Story spielt kurz vor dem ersten Star-Wars-Film »Krieg der Sterne« (Episode IV) und folgt einer Gruppe von Rebellen, die in einem Himmelfahrtskommando die Pläne für eine neue Superwaffe des Imperiums stehlen möchten: Den Todesstern.

Mit Felicity Jones (Jyn Erso), Diego Luna (Captain Cassian Andor), Donnie Yen (Chirrut Imwe), Jiang Wen (Baze Malbus), Alan Tudyk (Droide K-2SO), Riz Ahmed (Bodhi Rook), Forest Whitaker (Saw Gerrera), Ben Mendelsohn (Director Orson Krennic) und natürlich Darth Vader.

Rogue One kommt am 15. Dezember 2016 in die deutschen Kinos.