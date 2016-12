Star Wars: Rogue One - Film-Trailer: Stormtrooper treffen wieder nix

Donnerstag, 01. Dezember 2016 um 08:33

Im neuen kurzen Clip zu Star Wars: Rogue One wird die Rebellen-Einheit mit Felicity Jones als Jyn Erso, Diego Luna als Captain Cassian Andor und Droide K-2SO von Stormtroopers angegriffen, die noch immer daneben schießen.

Im Spin-off zum Star-Wars-Universum wird gezeigt, wie die Rebellen an die Pläne des berüchtigten Todessterns aus dem ersten Sternekriegabenteuer von George Lucas aus den 1970er Jahren geraten.

In weiteren Rollen spielen Donnie Yen als Chirrut Imwe, Jiang Wen als Baze Malbus, Riz Ahmed als Bodhi Rook, Forest Whitaker als Saw Gerrera und Ben Mendelsohn als imperialer Director Orson Krennic mit. Auch der legendäre Bösewicht Darth Vader darf nicht fehlen.

Star Wars: Rogue One trifft am 15. Dezember 2016 in den Kinos ein.