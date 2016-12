Star Wars: Rogue One - Filmkritik-Video: So gut ist das erste Spin-Off (Spoilerfrei)

Dienstag, 13. Dezember 2016 um 18:00

Unsere Star-Wars-Experten Marco Risch (Nerdkultur), Valentin Aschenbrenner (IGN) und Dimitry Halley (GameStar) haben den neuen Star-Wars-Film Rogue One bereits in der Pressevorführung gesehen und besprechen SPOILERFREI im Review-Video, ob die Vorgeschichte zu Episode 4 den hohen Erwartungen gerecht wird. Immerhin versucht Regisseur Gareth Edwards mit dem Prequel die Stimmung eines Kriegsfilms einzufangen. Ob Felicity Jones (Jyn Erso), Diego Luna (Captain Cassian Andor), Mads Mikkelsen (Galen Erso) & Co überzeugen können und mit welchen Erwartungen Fans ins Kino gehen sollten, erklären unsere Experten im Talk.

Filmkritik zu Rogue One: Dimys Meinung zum neuen Star Wars-Film