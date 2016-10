Steam-Analyse - Die fünf schlechtesten Spiele auf Steam

21.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Was sind die schlechtesten Spiele auf Steam? Welches die unbeliebtesten? Dank des Review-Systems - das kürzlich umgestellt wurde, mehr dazu in diesem Video - ist es möglich, der Frage auf den Grund zu gehen. Sortiert man nämlich den Steam-Spielekatalog nach Nutzerreviews, erhält man nicht nur die am besten bewerteten Steam-Spiele überhaupt, sondern kann am Ende der Liste auch die meistgehassten Titel finden. Diese Spiele haben den größten Anteil negativer Bewertungen. Im Video zeigen wir die fünf Schlusslichter im Steam-Spielekatalog und ergründen, warum ausgerechnet sie die Schlusslichter darstellen.

