SWTOR - Defend-the-Throne-Trailer zeigt neue Aufstände

Mittwoch, 25. Januar 2017 um 16:14

Für Star Wars: The Old Republik kam am 24. Januar 2017 Update 5.1 heraus. Darin waren fünf neue Aufstände enthalten. Dabei handelt es sich um einen neuen, im Addon »Knights of the Eternal Throne« eingeführten, Typ von Endgame-Instanz. Aufstände sollen die rasanten Kämpfe aus Flashpoint-Dungeons mit den epischen Bossgefechten eines Raids verbinden.

Die neuen Aufstände spielen auf den Planeten Coruscant, Denova, Rakata Prime und Makeb und die Missionen selbst sind ebenfalls vielfältig. Mit bis zu drei Mitspielern bekämpfen wir abtrünnige Söldner, republikanische Extremisten oder ein gigantisches Monstrum aus den Tiefen eines Planeten. In einem Aufstand werden wir sogar auf Wunsch zum ekligen Rakghoul!

Ausschnitte aus den neuen Aufständen sind im offiziellen Ankündigungs-Video »Defend the Throne« zu sehen.