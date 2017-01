Star Wars: The Old Republic bekommt mit dem heutigen Update 5.1 fünf neue Aufstände. Diese enthalten zusätzlich Hinweise auf eine neue Bedrohung für die SWTOR-Galaxie.

Von Jürgen Stöffel |

Star Wars: The Old Republic bekommt neue Herausforderungen in Update 5.1.

In Knights of the Eternal Throne, dem aktuellen Addon von Star Wars: The Old Republic, sind Aufstände die neuen Endgame-Inhalte. Darin kämpfen wir mit bis zu drei weiteren Spielern gegen Horden von Gegnern und einen dicken Boss. Laut einem Interview mit Creative Director Charles Boyd von Bioware auf der Webseite MassivelyOP sind Aufstände eine Art kurzer Flashpoint (Dungeons in SWTOR) mit weniger Story und einem dicken Endboss wie in einem Raid.

Endlich mal Rakghoul sein!

Im Grundspiel der Erweiterung Knights of the Eternal Throne waren schon einige Aufstände enthalten, jetzt kommen mit dem heutigen Update 5.1 (24. Januar 2017) sechs neue Instanzen hinzu. Diese wurden ebenfalls im Interview angesprochen:

Trial and Error: Hier kämpfen wir gegen einen irren Wissenschaftler, der Supersoldaten mit dem Rakghoul-Virus erschaffen will. Wer mag, kann im Laufe des Aufstandes kurzzeitig selbst zum Ghul werden und besonders dick austeilen!

Landing Party: Unsere Helden treten gegen Truppen des Zakuul-Imperiums auf Rakata Prime an. Der Feind will hier eine neue Sternenschmiede bauen!

Divided We Fall: Auf nach Coruscant! Dort will eine Extremistengruppe den Senat hochjagen und es unserem Helden in die Schuhe schieben.

Destroyer of Worlds: Tief in den porösen Eingeweiden des Planeten Makeb lebt ein garstiges Vieh. Um es zu töten, eskortieren wir eine Bombe in sein Nest.

Trench Runner: Hier verschlägt es uns auf das Kriegsgebiet auf Denova, bekannt aus der damals härtesten Operation im Spiel! Erneut wollen republikanische Deserteure dort Sprengstoffe rauben und wir können sie mit Hilfe von Geschütztürmen abknallen.

Die neuen Aufstände enthalten aber noch mehr als nur Kämpfe, Bosse, Loot und Erfahrungspunkte für das neue Galactic-Command-System. Es gibt in den Lore-Texten zu den Instanzen auch Hinweise auf eine neue Bedrohung für die SWTOR-Galaxie. Lesen lohnt sich also!