The Bard's Tale 4 - Erster Ingame-Ausblick auf die Spiel-Grafik

Nach der erfolgreichen Kickstarter-Aktion zum Rollenspiel The Bard's Tale 4 von inXile Entertainment gibt es nun erstes Bewegtbildmaterial zu bewundern. Die Entwickler haben ein Teaser-Video veröffentlicht, in dem die Gestaltung der Welt, ein feuriger Höhleneingang und einige Monster zeigt. Bard's Tale 4 knüpft an die klassische Trilogie von Interplay an, die ab 1985 für den PC erschien.

Über die Crowdfundingaktion sind insgesamt rund 1,5 Millionen US-Dollar eingesammelt worden. Umgesetzt wird das Spiel auf der Unreal Engine 4, das Spiel soll in verschiedene Sprachen übersetzt werden - unter anderem auch in Deutsch. Der Release von The Bard's Tale 4 ist derzeit für den Oktober 2017 geplant.