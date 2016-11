The Belko Experiment - Film-Trailer: Brutaler Horror-Thriller von James Gunn

Donnerstag, 01. Dezember 2016 um 05:37

Regisseur James Gunn zeigt sich nicht nur für Marvels beliebte Superhelden Guardians of the Galaxy verantwortlich, so hat er auch das Drehbuch für den Horror-Thriller The Belko Experiment geschrieben. Im ersten brutalen Trailer werden die Belko-Angestellten zu einem tödlichen Spiel gezwungen.

The Belko Experiment spielt in einem Bürogebäude in Bogota, deren Angestellte plötzlich an einem perversen Spiel teilnehmen müssen. Eine unbekannte Stimme fordert sie über die Sprechanlage zu einem tödlichen Experiment auf: töten oder getötet werden. Es gibt kein Entrinnen. Nach den ersten Opfern eskaliert die Gewalt und zeigt das wahre Wesen eines jeden Angestellten der Firma Belko.

Unter der Regie von Greg McLean (Wolf Creek) spielen Tony Goldwyn (The Mechanic), John C. McGinley (Scrubs), John Gallagher Jr. (10 Cloverfield Lane), Melonie Diaz (Nächster Halt - Fruitvale Station), Josh Brener (Silicon Valley) und Sean Gunn (Guardians of the Galaxy) mit.

US-Kinostart ist am 17. März 2017. Ein deutscher Kinostarttermin steht noch aus.