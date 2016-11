The Division - Survival DLC - Angespielt: Battle Royale in Manhattan

Mittwoch, 09. November 2016 um 17:06

Tom Clancy's The Division wird derzeit vom Entwickler Massive ordentlich umgekrempelt. Zuerst veränderte der Patch 1.4 essenzielle Gameplay-Mechaniken so stark, dass wir in unserem Kontrollbesuch sogar eine Aufwertung für angebracht hielten. Jetzt steht das Update 1.5 mit dem zweiten kostenpflichtigen DLC »Survival« in den Startlöchern und ist bereits auf den Public Test Servern (PC) von The Division spielbar.

Während das Update vor allem neue Ausrüstung und einen neuen Weltrang einführt, bringt der DLC einen komplett neuen Survival-Spielmodus. Der Modus ähnelt dem bekannten Hunger Games oder Battle Royale Prinzip. Bis zu 24 Spieler versuchen im PvE oder PvP Modus gemeinsam oder im Konkurrenzkampf zu überleben. Wer stirbt, bleibt tot. Neben KI-Gegnern uns Spielern machen uns die Kälte, Hunger, Durst und eine Infektion das (Über-)leben schwer. In unserem Gameplay-Video erklären Johannes Rohe und Sebastian Stange alle Details des neuen Modus.

Der DLC wird zum Release rund 15 Euro kosten, ein genaues Veröffentlichungsdatum ist allerdings noch nicht bekannt.