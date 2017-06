The Elder Scrolls Online: Morrowind im Livestream - Nostalgie- und MMO-Check mit Julius und Dimi

Mittwoch, 28. Juni 2017 um 10:31

Von der Charaktererstellung über eine nostalgische Rundreise zu den bekanntesten Orten bis zu Dungeon-Erkundung und PvP-Schlacht - in unserem Livestream am 29. Juni zeigen wir von 17:00 bis 21:00 Uhr auf Twitch die wichtigsten neuen Featues von ESO: Morrowind – im Fall von Dungeons und PvP am liebsten gemeinsam mit der Community!

Für die härteren Kämpfe suchen wir noch Fan-Unterstützung, die uns in der zweiten Hälfte des Streams, von 19:00 bis 21:00 Uhr, zur Seite steht. Vor allem im neuen PvP-Modus können Julius und Dimi jede Hilfe gebrauchen, also auf, auf und Julius aka @LuvHateTragedy adden!

Den Stream zu gucken, lohnt sich aber nicht nur spielerisch, denn wir verlosen ab Stream-Beginn außerdem im Gewinnspiel auf der Website eine wertvolle Collector’s Edition von ESO: Morrowind für den PC und im Twitch-Chat direkt einen extrem seltenen handgemachten Hoppler.

Erklärung: Wir produzieren diesen Stream in Zusammenarbeit mit Bethesda. Der Publisher übernimmt die Produktionskosten, hat uns aber keine inhaltlichen Vorgaben gemacht. Julius und Dimi sprechen frei über das Spiel und werden auch vor Kritik nicht zurückscheuen, wenn sie angebracht ist.

Wann, wo, wer? Alle Infos zum Morrowind-Livestream

ESO: Morrowind: Alle Infos zum Spiel auf unserer Themenseite