The Signal From Tölva - Gameplay-Demo erklärt den Robo-Open-World-Shooter

Mittwoch, 30. November 2016 um 15:32

Was ist The Signal From Tölva und was macht es so besonders? Diese Frage will Jim Rossignol, Chef von Big Roibot, in diesem Gameplay-Video zum neuen Spiel Sir, You Are Being Hunted-Macher erklären. Dazu zeigt er jede Menge Spielszenen aus dem Open-World-Shooter. Über die Story wird dabei nicht viel verraten, das sollen die Spieler selbst erfahren.

Deshalb geht es eher darum, wie man die Roboter auf dem Planeten Tölva steuert und wie man andere Roboter-Fraktionen bekämpft. Dabei ist nichts gescriptet, was für viel Abwechslung sorgen soll.

Im Video sehen wir, wir der Spieler an der Seite anderer Roboter kämpft und wie man Gebiete erobert.