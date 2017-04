The Surge - Exklusives Gameplay: Neuer Level und erster Drohnen-Kampf

Freitag, 14. April 2017 um 12:47

Game Director Jan Klose war bei uns in der GameStar-Redaktion mit einer fast fertigen Version The Surge zu Besuch und wir haben die PC-Version des »Sci-Fi-Dark-Souls« im Live-Stream gespielt. In diesem Video zeigen wir einen Ausschnitt aus diesem Stream in dem wir ein neues, noch nie gezeigtes Gebiet betreten und erstmals die Fernkampf-Drohne im Einsatz zeigen.

Im Video sehen wir nicht nur einige Kämpfe, Jan erklärt auch viele Gameplay-Systeme des Spiels.

The Surge soll am 16.5.2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden. Das Spiel wird von Deck 13 entwickelt, die bereits mit Lords of the Fallen ein düsteres Action-Rollenspiel abgeliefert haben und diesem Stil auch bei The Surge folgen. Allerdings spielt The Surge in einer Sci-Fi-Zukunft. Unser Held kann dank eines Exo-Suits schwere Rüstungen und Waffen tragen.