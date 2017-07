They Are Billions - Erster Trailer zeigt Zombie-Horden wie noch nie zuvor

Mittwoch, 05. Juli 2017 um 10:50

Der Debüt-Trailer zu They Are Billions stellt das Echtzeit-Strategiespiel vor, bei dem unsere Basis von überwältigenden Horden Untoter überrant wird. Bis zu 20.000 Zombies gleichzeitig sollen dargestellt werden können.

Neben dem Aufbau unserer Kolonie, dem Sammeln von Ressourcen und erkunden des Endzeit-Ödlands, ist daher die Defensive oberstes Gebot. In They Are Billions müssen Mauern, Tore, Türme und Verteidigungsanlagen den endlosen Wellen standhalten.

Dank Pause-Funktion soll das Armee- und Basis-Management nicht in Hektik ausarten. Angeheuerte Söldner-Einheiten unterstützen gegen das nötige Kleingeld die Armee mit Spezialwaffen wie Mechs oder Flammenwerfern.

They Are Billions ist komplett aus Einzelspieler ausgelegt und soll im Herbst 2017 bei Steam mit einer Story-Kampagne erscheinen.