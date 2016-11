This War of Mine - Launch-Trailer zeigt, was die Anniversary Edition bietet

Montag, 14. November 2016 um 13:30

Zur Veröffentlichtung der Anniversary Edition von This War of Mine zeigt ein Trailer Spielerstimmen und gibt einen kurzen Ausblick auf die neuen Inhalte. Die umfassen drei weitere Orte zur Erkundung, ein neues Szenario für das Ende der Story und weitere Zivilisten, die um ihr Überleben kämpfen müssen.

Die Anniversary Edition ist ein kostenloser DLC für alle Spieler von This War of Mine, die das Antikriegsspiel bereits zuvor gekauft haben. Wie der Name bereits sagt, feiert der Indie-Entwickler 11 bits Studios den ersten Jahrestag der Veröffentlichung ihres erfolgreichen Spiels.

