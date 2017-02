Top 5 Online-Rollenspiele 2017 - Video: Die aktuell beliebtesten MMORPGs

Samstag, 11. Februar 2017 um 12:00

Online-Rollenspiele, auch genannt MMORPGs, leben wie kein anderes Genre von ihrer Bevölkerungm, also der aktuellen Spieleranzahl auf den Servern. Wenn wir ein neues MMORPG anfangen wollen, ist es also umso wichtiger, dass wir uns vorher ein Bild davon machen, in welchen Rollenspielen derzeit so richtig etwas los ist. Dieses Video verschafft einen kleinen Überblick über die derzeit beliebtesten und daher meistbevölkerten Online-Rollenspiele nach aktuellem Stand.

Wir konzentrieren uns dabei auf reinrassige MMORPGs, MMO-Shooter-Hybriden wie The Division oder Destiny sind also außen vor. Mangels einer Liste mit zuverlässigen Spielerzahlen haben wir uns zur Ermittlung der Beliebtheit an den Google Analytics-Zahlen der letzten Monate orientiert. Diese geben einen ganz guten Überblick über die aktuelle Nachfrage der einzelnen Titel.

