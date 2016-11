Torment: Tides of Numenera - Trailer erklärt: Was sind Nanos?

Samstag, 19. November 2016 um 14:02

Was sie tun, sieht aus wie Magie. Doch in der 9. Welt, dem Schauplatz des Rollenspiels Torment: Tides of Numenera, sind die Nanos in Wirklichkeit die Meister der antiken Technologie der Hochkultur der Numenera. Dieser Trailer stellt die Klasse vor und erklärt ihre Besonderheiten mit einigen Gameplay-Szenen.

Die Nano-Klasse kann beispielsweise die Gedanken anderer lesen und so mehr Gesprächsoptionen freischalten. Im Kampf sollten die Nanos allerdings nur aus der Ferne angreifen. Allerdings können Nanos ihre Begleiter auch Heilen oder sogar teleportieren. Außerdem kann die Klasse Wesen als Hilfe heraufbeschwören.

Torment: Tides of Numenera ist der über Kickstarter finanzierte Nachfolger im Geiste zum Rollenspiel-Klassiker Planescape: Torment und kommt 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Auf dem PC ist bereits eine Beta über Steams Early-Access-Programm spielbar.