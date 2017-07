Total War: Warhammer - Norsca zieht im ersten Gameplay-Trailer in die Schlacht

Dienstag, 25. Juli 2017 um 17:04

So sieht das Preorder-Volk Norsca in Aktion aus: Der erste Gameplay-Trailer entfesselt Trolle, Barbaren und gewaltige Mammuts gegen das Imperium. Norsca soll am für Total War: Warhammer erscheinen. Das neue Volk kostet zehn Euro, ist aber für alle Vorbesteller von Total War: Warhammer 2 kostenlos.